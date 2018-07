TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo, 21 de abril

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

15h55 – Manifestação na Avenida Paulista no sentido Consolação ocupa três faixas junto à Alameda Casa Branca. O evento influencia no trânsito da região: 1,6 km de lentidão da Otávio Mendes até a Oswaldo Cruz. CET e policiamento acompanham o evento.

15h10 – Imigrantes está com a pista sul bloqueada para inversão de mão de direção.

14h58 – Régis Bittencourt: a via já foi liberada em relação aos dois acidentes ocorridos no km 388. A lentidão na rodovia continua entre os kms 400 e 392, sentido São Paulo, perto da entrada de Iguape.

14h02 – Avenida Doutor Chucri Zaidan com 520 m de lentidão no sentido Morumbi até a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

14h – Na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 730 m de lentidão no sentido Morumbi, a partir da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

13h42 – Régis Bittencourt tem dois acidentes no km 388, sentido São Paulo. Uma colisão entre dois caminhões e um problema em uma moto geram problemas para os motoristas na região, um pouco antes da balança. De acordo com a concessionária, há 5 km de congestionamento. A partir do km 390, o trânsito está parado.

13h30 – Marginal Pinheiros foi liberada em relação ao acidente ocorrido perto do Parque Burle Marx no sentido Interlagos. De acordo com a CET, perto do meio-dia deste domingo, 21, ocorreu um acidente entre um carro e uma moto na região.

12h48 – Um solapamento interdita uma faixa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos, 400 m antes da Ponte Engenheiro Roberto Rossi (Ponte Cidade Jardim), na zona oeste. A ocorrência foi recebida perto da 1h20 pela CET, que mantém fechada uma das sete pistas na região.

12h38 – Duas faixas da Avenida Santo Amaro (direita e central) continuam ocupadas no sentido centro, após a Avenida dos Eucaliptos, de acordo com a CET. Na manhã deste domingo, 21, um carro capotou na região, perto do Hospital Santa Paula. Uma pessoa morreu no local.

11h30 – CET registra sete semáforos apagados e nove em amarelo piscante.

11h23 – Anchieta acaba de ser liberada no sentido litoral perto do km 42. O bloqueio ocorreu após a carga de um caminhão tombar na pista às 9h24 deste domingo, 21.

10h10 – Trânsito normal nas seguintes rodovias: Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, Sistema Castelo-Raposo, Dutra e Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

10h07 – Anchieta tem trânsito lento no sentido litoral por causa de uma queda de carga no km 42.

10h03 – As obras de manutenção na CPTM continuam neste domingo, 21. Veja as linha afetadas:

Linha 7-Rubi: trens não operam entre as estações Luz e Perus. O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) está operando – por isso, ônibus fazem o percurso entre as estações Palmeiras-Barra Funda, Pirituba e Perus. A ligação entre a região da Luz e a Barra Funda é feita pela Linha 8-Diamante ou pelo Metrô. Entre Perus e Jundiaí, a linha vai operar com maior intervalo.

Linha 11-Coral: circulação interrompida entre Calmon Viana e Jundiapeba. Os ônibus também farão parada na estação Suzano.

9h57 – Bom dia! Não há pontos de lentidão nas vias monitoradas pela CET-SP em São Paulo.