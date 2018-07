TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h51 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 282 ao km 288. O congestionamento está entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

17h47 – Marginal do Tietê com 1,6 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Cruzeiro do Sul e o Arco da Sabesp.

17h33 – Rodovia Fernão Dias com excesso de veículos também na região de Betim. Há filas entre o km 500 e o km 495.

17h15 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

16h35 – Pista norte da Rodovia Fernão Dias tem filas no sentido Belo Horizonte em função do tombamento de uma carreta. A retenção está entre o km 76 e o km 74,5, na região de São Paulo. O tráfego segue pelas faixas 2 e 3. Houve derramamento de carga de polietileno.

15h58 – Capital com 38 semáforos apagados e em amarelo intermitente.

15h39 – Lentidão na Avenida Paulista, sentido Consolação, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Augusta.

15h38 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Tatuapé e a Avenida Aricanduva.

15h22 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes bloqueada para implantação da operação subida.

14h15 – Colisão entre carro e moto causa lentidão na Avenida Atlântica. O acidente aconteceu na altura da Avenida Berta Waitman.

13h24 – Tráfego normal e tempo encoberto pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

12h59 – São Paulo sem pontos de lentidão neste início de tarde.

12h06 – Acidente na Avenida Washington Luis, sentido Centro, próximo à Praça Comandante Linneu Gomes. Há lentidão por aproximação.

12h05 – Tráfego livre e com boa visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.