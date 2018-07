TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

22h59 – O Sistema Castello Branco/Raposo Tavares tem fluxo tranquilo e boas condições de tráfego nesta noite, de acordo com a CCR Via Oeste.

22h55 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto segue com tráfego livre.

22h51 – A interligação planalto entre a Rodovia Anchieta para a Rodovia dos Imigrantes está fechada devido a neblina, informa a Ecovias.

22h48 – Rodovia Oswaldo Cruz, entre Ubatuba e Taubaté, tem tempo instável e tráfego intenso no sentido Taubaté, de acordo com o DER.

22h45 – Normalizado o tráfego de veículos na Rodovia Manoel Hyppolito Rego, entre São Sebastião e Bertioga.

22h39 – Tráfego é normalizado na Rodovia Presidente Dutra, de acordo com a CCR Nova Dutra.

22h34 – Continua lentidão na Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo, desde o km 35 até o km 28. O congestionamento, segundo a Ecovias, é causado pelo excesso de veículos.

22h24 – Chove na Serra do Mar e fluxo de veículos continua intenso na BR-277 no sentido Curitiba.

22h20 – Não há expectativa para chuvas significativas ao longo da madrugada, apenas chuviscos ocasionais, o que pode prejudicar a visibilidade nas rodovias, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

22h01 – Túnel Fernando Vieira de Mello será interditado, em ambos os sentidos, das 23h30 às 4h30, para manutenção. Confira os desvios aqui.

21h52 – O tráfego de veículos é tranquilo na saída do Guarujá, no litoral paulista, pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni. No trecho de serra, A Rodovia Anchieta continua sendo a melhor opção, afirma a Ecovias.

21h46 – A CCR Autoban divulgou um balanço parcial sobre este feriado do Aniversário de São Paulo. De acordo com o texto, até as 17h de domingo, foram registrados 598 mil veículos, entre entrada e saída da capital, com 82 acidentes, 66 feridos e 1 morte.

21h33 – Há pontos de parada na Rodovia Manoel Hyppolito Rego, na altura de Bertioga, por excesso de veículos.

21h28 – Normalizadas as condições de tráfego pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

21h25 – Motorista enfrenta filas na saída da baixada santista, sentido São Paulo, pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 292 e o km 289.

21h20 – Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego intenso, com pontos de lentidão, no sentido Mogi das Cruzes. O tempo é instável e há baixa visibilidade por conta da neblina na estrada.

21h18 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego tranquilo nos dois sentidos, de acordo com o DER. O tempo é encoberto no trecho de rodovia.

21h09 – A Rodovia Anchieta ainda é a melhor opção para a subida da serra, afirma a Ecovias. O tráfego ao longo da via é tranquilo e tem apenas três quilômetros de redução de velocidade na região de planalto, entre o km 31 e o km 28.

21h05 – Rodovia dos Imigrantes tem dois pontos de parada. Um deles está entre o km 70 e o km 65, região de semáforos em São Vicente. O motorista também enfrenta filas entre o km 40 e o km 28, na altura do planalto, já na chegada à capital. No total, a via tem 27 km de lentidão.

20h55 – Tráfego também lento pela Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo. Os pontos de parada estão na região de Jundiaí, entre o km 61 e o km 58 da via.

20h52 – Rodovia dos Bandeirantes segue com morosidade na região de Jundiaí, no sentido São Paulo, de acordo com a CCR Autoban. O motorista reduz a velocidade desde o km 64 até o km 58.

20h49 – Corredor das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto tem lentidão entre o km 23 e o km 22, na altura da cidade de Guarulhos, afirma a Ecopistas.

20h44 – Normalizado tráfego de veículos na BR-277, sentido Curitiba, de acordo com a Ecovia. Trecho de concessão tem boas condições de visibilidade.

20h36 – Há excesso de veículos na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo. O congestionamento tem início no km 111, região de Taubaté, e segue até o km 117.

20h33 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada à capital, desde o km 31 até o km 28.

20h30 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo entre o km 32 e o km 30. O motorista que passa pela rodovia volta a enfrentar filas entre o km 24 e o km 22.

20h27 – Algumas das principais vias de São Paulo serão monitoradas até o dia 13 de março, das 23h às 5h, para travessia de carros alegóricos do Carnaval 2013. Saiba mais aqui.

19h51 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Castelo Branco.

19h45 – O movimento de veículos é intenso na BR-277, sentido Curitiba, de acordo com a Ecovia. Toda a região da serra do mar tem neblina e baixas condições de visibilidade.

19h42 – A Autopista Régis Bittencourt implantou uma operação especial de tráfego entre o km 41,8 e o km 44,1 da BR-116, na região de Campina Grande do Sul (PR). A restrição acontece durante a realização de obras na ponte sobre a Represa Capivari, que fica no km 43 da pista sentido São Paulo. Durante os trabalhos, o tráfego neste trecho seguirá pela pista sul, por uma faixa em cada sentido da rodovia. A concessionária afirma que O local está devidamente sinalizado.

19h38 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, entre o km 362 e o km 345, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Ainda neste sentido, também há excesso de veículos entre o km 560 e o km 555, na região de Barra do Turvo (SP). No sentido Curitiba, os motoristas não encontram lentidão neste fim de tarde.

19h34 – Até este momento, cerca de 232 mil veículos subiram a serra nas rodovias administradas pela Ecovias. Segundo balanço divulgado pela concesionária, mais de 266 mil veículos desderam a serra no início do feriado do aveniversário de São Paulo.

19h31 – O motorista que retorna do litoral paulista sentido capital pela Rodovia dos Imigrantes reduz a velocidade entre o km 70 e o km 65. Há também lentidão na região do planalto, desde o km 42 até o km 33.

19h29 – Há lentidão nos dois sentidos da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre o km 292 e o km 289.

19h23 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego intenso no sentido São Paulo. O motorista que retorna à capital reduz a velocidade entre o km 50 e o km 59. O sentido oposto, Belo Horizonte, segue livre.

19h19 – Tráfego lento no sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra. O motorista reduz a velocidade entre o km 103 e o km 107, na altura de Pindamonhangaba.

19h14 – Rodovia Anhanguera com excesso de veículos também no sentido São Paulo. Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, a lentidão tem início no km 60, região de Jundiaí.

19h11 – Rodovia dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. O motorista enfrenta filas já na chegada à capital, entre o km 33 e o km 28.

19h06 – Segue excesso de veículos na Rodovia Castelo Branco sentido capital paulista. O motorista enfrenta congestionamento de 3 km na altura de Itapevi, a partir do km 30.

19h – Tráfego intenso também na Rodovia Rio-Santos. São 13 km de filas na altura de Riviera de São Lourenço. O motorista reduz a velocidade entre o km 180 e o km 193.

18h55 – Chove em trechos da Rodovia Régis Bittencourt. A Autopista recomenta aos motoristas que trafegam na via que redobrem a atenção e reduzam a velocidade.

18h52 – Rodovia Castelo Branco tem excesso de veículos no sentido Itapevi, desde o km 36 até o km 30.

18h50 – Cerca de 2,4 mil veículos passaram pela BR-277, no sentido Curitiba, ao longo da última hora, segundo balanço divulgado pela Ecovia.

18h47 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de tráfego intenso no sentido São Paulo. Um deles está entre o km 38 e o km 32. O segundo, de acordo com a Ecopistas, está entre o km 24 e o km 20. Ambos os pontos de congestionamento acontecem por excesso de veículos.

18h41 – Continua lentidão na pista sul da Rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo. De acordo com a Autopista, concessionária que administra a via, o motorista encontra pontos de parada entre o km 52 e o km 59, na altura da cidade de Mairiporã.

18h38 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso, porém sem pontos de parada. A via ainda é a melhor opção para a subida da serra, afirma a Ecovias.

18h36 – Tráfego é lento na Rodovia Presidente Dutra, sentido Sâo Paulo. O motorista reduz a velocidade, por excesso de veículos, entre o km 204 e o km 208, na altura da cidade de Arujá.

18h30 – Rodovia dos Tamoios registra 18 km de filas no sentido capital. No sentido oposto, São José dos Campos, o motorista reduz a velocidade entre o km 60 e o km 41.

18h22 – Há seis quilômetros de lentidão na Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, na altura de Jundiaí.

18h14 – Rodovia Presidente Dutra segue com tráfego lento no sentido São Paulo, na região de Pindamonhangaba. A lentidão tem início no km 87 e continua até o km 92.

18h09 – O Rodizio Municipal de veículos e caminhões volta a vigorar nesta segunda, 28. Saiba mais aqui.

18h05 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni e a Anchieta têm tráfego intenso, mas fluindo bem. De acordo com a Ecovias as estradas são a melhor opção no momento.

18h01 – Liberada faixa da Radial Leste depois de acidente próximo ao Metrô Itaquera.

18h – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega concentra lentidão entre o km 292 e o km 289. Há pontos de parada também na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 70 e o km 65.

17h57 – A melhor opção para a subida da serra, neste momento, de acordo com a Ecovias, é a Rodovia Anchieta. Mais de 217 mil veículos já voltaram à capital pelas vias administradas pela concessionária.

17h54 – A volta do feriado do Aniversário de São Paulo é também complicada pela Rodovia Castelo Branco. O motorista encontra lentidão desde o km 34, sentido capital paulista, até o km 30.

17h51 – A pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento nos dois sentidos entre o km 72 e o km 58, na altura de Jundiaí.

17h49 – Acidente na Avenida Francisco Morato ocupa uma faixa no sentido centro de São Paulo. A interdição está próxima à Rua São Calixto.

17h46 – Aumenta o fluxo de veículos no sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna. De acordo com a Ecopistas, o motorista reduz a velocidade entre o km 32 e o km 28. Há retensão também entre o km 24 e o km 21.

17h42 – Uma faixa da Radial Leste está ocupada no sentido Bairro, devido a um acidente, afirma a CET. O bloqueio está próximo à estação do Metrô Itaquera.

17h36 – O motorista enfrenta lentidão na Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo. O tráfego fica intenso a partir do km 52 até km 59, na região de Mairiporã. Já o sentido Belo Horizonte da via tem excesso de veículos entre o km 498,7 e o km 495,5, na altura da cidade de Betim.

17h34 – Tráfego flui sem complicações pelas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, afirma a concessionária que administra os trechos, a Ecopistas.

17h33 – Apesar da chuva, o motorista não encontra lentidão no sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt.

17h31 – Tarde com fluxo intenso na BR-277, no sentido Curitiba, afirma a Ecovia. Há neblina e chuva na Serra do Mar o que prejudica as condições de tráfego e visibilidade.

17h28 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, do km 560 ao km 550, na região de Barra do Turvo (SP). A morosidade é reflexo do tombamento de uma carreta no km 550. O acidente restringiu o tráfego em ambas as faixas do sentido São Paulo. A concessionária que administra o techo afirma que o tráfego flui pela faixa da direita.

17h22 – Há lentidão no sentido São Paulo da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, entre o km 85 e o km 92, na região de Pindaminhangaba.

17h19 – Tráfego intenso na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 44 e o km 33 no sentido Capital. De acordo com a Ecovias a lentidão acontece por excesso de veículos.