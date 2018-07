TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado, 20 de abril

Mesmo no fim de semana, o internauta Jota Otavio (@ojotaotavio) enfrentou trânsito na Ponte Aricanduva a caminho da Zona Leste, por volta das 8h deste sábado, 20. FOTO: Reprodução Instagram.

15h44 – Acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida na Marginal Pinheiros, na altura da Ponte do Jaguaré, sentido Interlagos, com lentidão no trânsito desde o Cebolão.

15h00 – Dez semáforos apagados na capital paulista e cinco em amarelo intermitente. Nos dois primeiros meses do ano, a CET registrou 108 defeitos nos semáforos da cidade de São Paulo por dia.

14h30 – Fluxo de veículos sem retenções nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt, Presidente Dutra, Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes, Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

14h20 – Obras na pista causam lentidão na Rodovia Castello Branco, na região de Osasco, entre o km 19 e o km 17, sentido capital.

14h10 – As rodovias que podem ser usadas como rotas alternativas à Rodovia dos Tamoios na região são a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), Rodovia Rio-Santos (SP-055) e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

14h09 – Previsão de interdição também na Rodovia dos Tamoios, entre o km 39 e o km 42, devido a obras de duplicação do trecho planalto. De acordo com o DERSA, caso haja interdição, serão realizadas operações Pare/Siga com auxílio da Polícia Militar Rodoviária. Para segunda-feira, 22, estão previstas interdições totais na rodovia nos dois sentidos para detonação de rochas, do km 47,5 ao km 58,5, entre 13h30 e 15h30.

12h25 – Interdições parciais na Avenida Santo Amaro e na Avenida Jornalista Roberto Marinho, desde as 6h deste sábado até as 22h de domingo, 20, para obras da Linha 5-Lilás do Metrô. No sábado, uma faixa será interditada no sentido centro, junto ao canteiro central. No domingo, duas faixas serão interditadas. A parada de ônibus Roberto Marinho será desativada neste sábado e o atendimento aos passageiros será realizado nas paradas anterior e posterior.

11h49 – Os motoristas reduzem a velocidade na Avenida Aricanduva, da altura da Rua Benedita de Paula Coelho até a Rua Coronel Rodovalho.

10h55 – Bom dia! Apenas 9 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo, o equivalente a 1% das vias monitoradas pela CET.