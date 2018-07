TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado, 27 de abril

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

14h20 – Manifestação na Avenida Paulista ocupa três faixas, sentido Consolação, junto ao Masp.

13h45 – Em Pinheiros, um acidente ocupa a Ponte Bernardo Goldfarb, sentido bairro, próximo à Rua Eugênio de Medeiros.

12h14 – A usuária do Instagram Dena Kwiek (@denakwiek) postou uma foto do trânsito na Avenida Paulista, no início da tarde deste sábado.

12h11 – 15 km de lentidão em São Paulo, ligeiramente acima da média mais alta para o horário.

10h42 – A Avenida Paulista tem 1,1 km de lentidão no sentido Consolação, da Brigadeiro Luís Antônio até a Peixoto Gomide.

10h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 8,7 km de lentidão, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira.

10h32 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do km 253 ao km 248, devido a um acidente.

10h30 – A pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias está com o tráfego restrito no km 907,2, na região de Cambuí (MG), devido ao tombamento de uma carreta, que restringe o tráfego em ambas as faixas. Houve derramamento de carga de poliuretano na pista. O tráfego está parado do km 909,2 ao km 907,2, entre as regiões de Camanducaia e Cambuí (MG). Ainda neste sentido, há retenção do km 511,3 ao km 510,5, entre as regiões de Igarapé e São Joaquim de Bicas (MG), devido a um acidente envolvendo dois automóveis e dois caminhões, que restringe o tráfego na faixa 1. Os veículos seguem pela faixa 2. Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego flui sem dificuldades.

10h29 – O tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (Curitiba e São Paulo).

10h26 – Bom dia! Em São Paulo, 16 km de lentidão, com tendência de alta.