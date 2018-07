TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado, 4 de maio

De hoje até a noite do domingo, a Marginal Tietê tem interdição em trecho de 2,4 km na pista local, sentido Castelo Branco, devido à realização de etapa da Fórmula Indy de automobilismo. FOTO: Hélvio Romero/Estadão

TEMPO REAL

11h50 – Acidente na Barra do Tibaji, com a Rudge, sentido centro, deixa uma vítima. A faixa da esquerda, de duas, está bloqueada.

11h17 – No momento há 16 km de lentidão na capital. Há pouco aconteceu um acidente na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na pista central, antes da Ponte Júlio de Mesquita Neto, o que pode dificultar o tráfego que já está prejudicado pela interdição de um trecho de 2,4 km em razão da Fórmula Indy.

1h11 #Limao: Acidente Marginal Tietê, sentido Castelo, pista central, antes da Ponte Júlio de Mesquita Neto. #ZN

10h43 – Há lentidão na Radial Leste, no Brás, no sentido centro, desde o Metrô Carrão até o Viaduto Pires do Rio (1,7 km). Já na região da Mooca, na pista expressa, um trecho congestionado do Viaduto Pires do Rio até até a Rua Álvaro Ramos.

10h25 – Trechos lentos em cada pista da Marginal Tietê sentido Castelo Branco:

– Local: 1,8 km. Da Rua da Coroa até o trecho interditado para a realização da Fórmula Indy, na altura da Ponte das Bandeiras.

– Expressa: 4,6 km. Do Arco da Sabesp até a Ponte da Casa Verde.

– Central: 3,6 km. Da Rua da Coroa até a Ponte da Casa Verde

10h22 – Neste sábado de sol, no deslocamento sentido litoral sul, a chegada a São Vicente pela Rodovia Imigrantes tem lentidão.

10h20 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na chegada a São Paulo, ainda sofrendo reflexo do bloqueio na Marginal Tietê pela realização da etapa da Fórmula Indy neste domingo. Há ao menos 2 km de trânsito bem carregado, com pontos de parada, por causa desses bloqueios. A Ayrton Senna é uma opção mais tranquila no momento, com trânsito livre.

10h13 – Apesar de o tráfego ser tranquilo na maioria da cidade, a Marginal Tietê tem trechos de lentidão, em boa parte devido à interdição da pista local em um trecho de 2,4 km no sentido Castelo Branco, desde a altura da Praça Campo de Bagatelle até a Ponte da Casa Verde.

10h00 – Bom dia! Trânsito tranquilo neste sábado. Apenas 11 km de lentidão na cidade de acordo com a CET, o que corresponde a apenas 1,3% da malha viária monitorada.