TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado de carnaval

15h30 – A viagem para o litoral Norte de São Paulo está mais tranquila na tarde deste sábado. O congestionamento visto pela manhã de quase 10 quilômetros na região de Paraibuna, na Tamoios, não é mais registrado pela Política Rodoviária Estadual.

Embora o fluxo de veículos ainda seja grande na via, não há mais pontos de paralisação entre as regiões de São José dos Campos e Caraguatatuba e a viagem já pode ser feita em pouco mais de uma hora. Mais cedo, o mesmo trajeto levou mais de duas horas para ser percorrido.

O tráfego também é normal na Mogi-Bertioga e na rodovia Oswaldo Cruz, ligação entre Taubaté e Ubatuba, segundo a Política Rodoviária Estadual.

14h20 – Rio-Santos tem cinco quilômetros de filas, nos kms 216 ao 211, em Bertioga, no sentido de São Sebastião.

14h15 – Rodovia Presidente Dutra tem trânsito livre nos dois sentidos no trecho paulista. No Rio de Janeiro, para quem vem no sentido de são Paulo, motorista enfrenta quatro quilômetros de congestionamento, do km 264 ao 261, entre Porto Real e Volta Redonda, e do 231 ao 230, entre Volta Redonta e Piraí.

14h10 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom tanto no sentido do litoral, quanto em direção ao litoral.

13h05 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos.



13h – Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego intenso no sentido litoral, mas sem pontos de parada. Da mesma forma segue a Manoel Hyppolito Rego, que interliga Bertioga a São Sebastião.

12h16 – Na Dutra, um acidente entre São José dos Campos e Taubaté, no sentido do Rio de Janeiro, deixa o trânsito lento por um quilômetro, do km 120 ao 119.

No trecho fluminense da rodovia, o excesso de veículos faz o motorista pisar no freio na altura de Belford Roxo, sentido de São Paulo, do km 175 ao km 176. Mais adiante e dessa vez para quem vem no senido do Rio, o reflexo de um acidente congestiona o tráfego do km 231 ao km 230, entre as cidades de Volta Redonda e Piraí.

12h08 – Rodovia Castello Branco tem sete quilômetros de trânsito lento no sentido do interior. O motorista pisa no freio entre os kms 19 e 24 e do 33 ao 35 pela pista expressa. Na Marginal, o trânsito para entre Oscaso e Barueri, do km 22 ao 24.



11h50 – a Rodovia Ayrton Senna segue sem pontos de parada, segundo a concessionária que administra a via.

11h45 – Rodovia Carvalho Pinto, no sentido interior. tem tráfego congestionado do km 125 ao km 130, no acesso à Rodovia Presidente Dutra. A faixa reversível, implantada entre o km 128 e o km 130, permanece em operação.

11h36 – Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego com fluidez em ambos os sentidos, segundo a concessionária responsável pela pista.

11h20 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego bom tanto no sentido do litoral, quanto em direção ao litoral. A operação descida já está em vigor desde 11h de ontem. São sete pistas para descida e três para a viagem do litoral para a capital. A descida da serra é feita pelas pistas norte e sul da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. A subida da serra é feita somente pela Imigrantes.

11h10 – Rodovia Presidente Dutra tem 12 quilômetros de lentidão em São Paulo, no sentido do Rio de Janeiro. O principal trecho está na pista expressa entre os kms 127 e 117, altura de Caçapava, devido ao excesso de veículos. Depois, o trânsito volta a apresentar lentidão entre os kms 130 e 132 pelo reflexo de um acidente.

10h10 – Neste momento, o paulistano que desce para o litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes encontra trânsito livre tanto no trecho de planalto, quanto no de serra. No sentido da capital, pistas livres para o motorista.

10h05 – A concessionária que administra a Rodovia Carvalho Pinto, Ecopista, acaba de dar início à operação da faixa reversível entre o km 128 e o km 130 da via, no sentido Interior. Nesta operação, a faixa da esquerda da pista, que opera em direção a São Paulo, tem o sentido invertido e serve como opção aos motoristas que viajam rumo a Campos do Jordão e ao sul de Minas Gerais. A velocidade máxima permitida nesta faixa é de 80 km/h.

10h – Carvalho Pinto tem tráfego congestionado do km 122 ao km 130, em direção ao Interior. No sentido oposto, o movimento é normal.

09h55 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba, devido ao tráfego intenso, entre o km 340 e o km 349, e entre o km 350 e o km 352, ambos na altura de Miracatu. No sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.



08h55 – ATENÇÃO NO SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES: lentidão do km 15 ao km 12 da Imigrantes, no sentido capital, devido a uma colisão entre um automóvel utilitário e um caminhão, que interdita a faixa da esquerda da via. O acidente aconteceu por volta das 7h30 e deixou duas vítimas leves, já encaminhadas ao Hospital Saboia, em Diadema.

Outra colisão, dessa vez entre dois caminhões e um veículo de passeio, interdita a faixa da esquerda do km 50 da Imigrantes, sentido São Paulo, no trecho de serra. Há lentidão no local.

No sentido litoral, há tráfego lento na passagem pela praça de pedágio do km 32 da Imigrantes. Os demais pontos do sistema têm fluxo intenso, mas sem pontos de para. No momento, chove no trecho de planalto das duas rodovias.

08h52 – Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, assim como no sentido Capital do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, o movimento é normal.

08h50 – Na saída para o Carnaval, o motorista encontra tráfego normal na Rodovia Ayrton Senna. Já na Carvalho Pinto, sentido Interior, há congestionamento do km 126 ao 130 (região de Taubaté) – no acesso à rodovia Presidente Dutra.

08h45 – Dutra tem lentidão em Guarulhos, do km 210 ao 211, sentido SP, devido a um acidente. No sentido Rio de Janeiro, o motorista pisa no freio na altura de Caçapava, do km 129 ao km 117, devido ao volume intenso de veículos.

Na saída do Rio de Janeiro, o congestionamento é na Serra das Araras, do km 222 ao km 223, sentido SP, por conta de um acidente.

08h26 – Fernão Dias tem oito quilômetros de congestionamento no sentido de São Paulo para Belo Horizonte. O pior trecho está entre as cidades de Mariporã e Atibaia, do km 70 ao km 65 (logo da saída do túnel até a praça do pedágio) e, mais para frente, do km 40 até o km 33. A explicação é o volume de carros na pista. Em Belo Horizonte, o motorista não enfrenta congestionamentos.

08h20 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba do km 339 ao km 349, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão, na manhã de hoje.

08h10 – Bom dia. O sábado de carnaval começa com movimentação intensa nas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado. A recomendação da concessionárias responsáveis pelas rodovias é de que o motorista evite os períodos da manhã até o final da tarde.

Segundo estimativas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) cerca de 2 milhões de veículos devem deixar a cidade de São Paulo para o feriado prolongado de carnaval.