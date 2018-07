TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h27 -Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Julião da Costa Aguiar.

14h56 – Avenida Mercúrio tem lentidão na pista local até a Avenida do Estado.

14h36– Cidade tem 7 km de lentidão. Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo vai devagar no sentido centro da Rua Ibitirama até a Avenida Salim Farah Maluf.

13h37 – Cidade tem 13 kmde congestionamento. Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Ponte das Bandeiras até o Viaduto Pedroso.

13h10 – Com excessão da Fernão Dias, principais rodovias que passam por São Paulo, capital, têm tráfego fluindo normalmente.

13h09 – Rodovia Fernão Dias está parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte, na altura do km79, por causa do tombamento de um caminhão, mas trânsito flui normalmente. Nos quilômetros 2 e 14, sentido Belo Horizonte, e 4, sentido São Paulo, interdições parciais ocorrem por conta de obras, mas também não atrapalham o trânsito, segundo a concessionária Autopista.

13h02 – Via Dutra tem tráfego bom nos dois sentidos.

12h50 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de congestionamento, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Antonio de Macedo Soares. Cidade tem 8 km de lentidão, principalmente na região central.

12h16 – Imigrantes tem tráfego intenso no trecho de serra, sentido litoral. No restante da estrada, condições são boas, informa a Ecovias.

11h51 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão do km 56 ao 59, próximo à cidade de Colombo, por excesso de veículos.

11h25 – Avenida Aricanduva tem 2,5 km de lentidão no sentido Marginal, da Rua Rodovalho Júnior até a Rua Paula Coelho.

11h05 – Rodovia Fernão Dias tem tráfego bom nos dois sentidos.

11h04 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 45 ao 46 no sentido interior pela pista expressa por conta de uma operação da Polícia Rodoviária Estadual.

11h01 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego bom nois dois sentidos, informa concessionária Autoban.

10h41 – Imigrantes tem tráfego congestionado no trecho de planalto sentido do litoral, do km 23 ao 28, por excesso de veículos. Trecho de serra também apresenta lentidão.

10h18 – Via Dutra tem lentidão do km 77 ao 74 no sentido Rio de Janeiro, em Aparecida, por conta do excesso de veículos.