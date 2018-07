TRÂNSITO AGORA: São Paulo tem mais de 250 km de lentidão na noite desta sexta-feira, 2 de agosto

20h20 – Motoristas enfrentam 13 km de lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na chegada ao Guarujá, no acesso ao porto.

20h17 – Há 165 km de congestionamento nas principais vias de São Paulo, de acordo com a CET.

20h15 – Manifestantes sobem a Rua dos Belgas, depois de passarem pela Rua dos Ingleses. Ao descerem a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, os lojistas começaram a fechar as portas com medo de depredações. “Você não sabe quem é quem”, justificou o lojista Sidnei da Silva. (Thiago Mattos)

19h59 – Grupo começa a sair da Avenida Paulista e seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em direção ao centro, aos gritos de “Fora Alckmin” e “Fraude no metrô“. Poucos manifestantes estão mascarados. (Thiago Mattos)

19h54 – Dois sentidos da Avenida Paulista interditados para o fluxo de veículos. Manifestantes seguem no sentido Paraíso. Já há dez carros da PM e policiais do Choque.

19h42 – De acordo com a PM, aproximadamente 200 manifestantes seguem pela Avenida Paulista, próximo à Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

19h31 – Motoristas enfrentam problemas na Rodovia Raposo Tavares, no sentido Cotia, do km 17 ao 23. Em direção à capital, a retenção se estende do km 27 ao km 23.

19h29 – Manifestantes ainda interditam a Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura da Rua Peixoto Gomide. Não há registro de confrontos.

19h27 – Rodovia Imigrantes tem congestionamento, no sentido litoral, do km 38 ao km 40. Na chegada a Santos, a retenção vai do km 62 ao km 70 por causa do excesso de veículos.

19h24 – Acidente na ocupa duas faixas da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, próximo ao Parque Burle Marx.

19h19 – Marginal do Pinheiros tem 7,6 km de lentidão, no sentido Castelo, entre a Ponte Nova do Morumbi e a Ponte da Cidade Universitária.

19h09 – Cerca de 200 pessoas bloqueiam a Avenida Paulista, no sentido Consolação, em nova passeata. Com cartazes e faixas, manifestantes protestam contra o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e pela abertura das contas do sistema de trens, ônibus e metrô no Estado. O grupo também apoia os atos cariocas contra o governador Sérgio Cabral (PMDB). O major Genivaldo Antônio conversou com os manifestantes sobre a marcha, mas não soube precisar o número de policiais que acompanharia o protesto. (Thiago Mattos)

19h06 – De acordo com a CET, as principais vias de São Paulo já têm 266 km de congestionamento. A pista expressa da Marginal do Tietê tem mais de 21 km de filas no sentido Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Aricanduva.