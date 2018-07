A cidade de São Paulo registrava 139 km de lentidão por volta das 19h30 desta sexta-feira. Entre as principais vias congestionadas estavam a Marginal Tietê, com 16 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, o Corredor Norte-Sul, totalmente congestionado nos dois sentidos, a Avenida dos Bandeirantes, totalmente congestionada no sentido Imigrantes, a Marginal Pinheiros, nos dois sentidos, e a Radial Leste e a Avenida João Dias, no sentido bairro.