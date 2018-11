Trânsito continua intenso no sentido litoral; Veja a situação das estradas

A Rodovia dos Imigrantes opera no momento em esquema de descida 7×3. No sentido litoral, há lentidão no trecho do Planalto, entre os km 22 e 30. Já na serra, o motorista encontra morosidade do km 40 ao km 53. Na baixada, o trânsito lento se estende do km 62 ao 65. Em direção há capital não há pontos de parada, porém a Ecovias informa que há tráfego intenso na subida.

A Anchieta é uma melhor opção para quem deseja seguir em direção ao litoral. A rodovia tem no momento lentidão apenas entre os km 30 e 33. Na subida, o trânsito é normal.

A Cônego Domênico Rangoni registra, no sentido Cubatão, lentidão entre os km 264 e 270. Em direção ao Guarujá, o tráfego é tranquilo. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há lentidão entre o km 285 a km 292, sentido Praia Grande. Também há lentidão na Mogi Bertioga e na Rio-Santos, principalmente próximos às praias.

Um acidente envolvendo três carros complica o trânsito no começo da Rodovia Tamoios, no km 14. O congestionamento se estende desde o local do acidente até a Rodovia Carvalho Pinto, sentido litoral. Já na chegada a Santo, há lentidão entre os km 81 e 83, com tráfego intenso em toda sua extensão. No sentido contrário o trânsito flui normalmente.

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto registra tráfego lento do km 95 ao 96, região de São José dos Campos, sentido Interior, por excesso de veículos. Nos demais trechos e no sentido oposto, o fluxo de veículos segue bom. Na rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é normal, em ambos os sentidos.

O motorista que segue pela rodovia Régis Bittencourt encontra, no sentido Curitiba, cinco quilômetros de lentidão, do km 332 ao km 337, região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos. A rodovia Fernão Dias registra tráfego fluindo sem lentidão,tanto na pista Norte, sentido Belo Horizonte, quanto na pista Sul, sentido São Paulo.

Na Autopista Planalto Sul (BR-116/PR), que Liga Curitiba ao Rio Grande do Sul, há lentidão do km 115, região de Curitiba, ao km 130, região de Fazenda Rio Grande, no fim de tarde desta quinta-feira, tanto na pista Norte, sentido Curitiba, quanto na pista Sul, sentido Rio Grande do Sul. Na BR-116/SC, o tráfego flui sem problemas em ambos os sentidos da rodovia.