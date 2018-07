A Marginal Tietê já registrava menos lentidão por volta das 19h15 desta sexta-feira. A pista expressa tinha lentidão da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Freguesia do Ó, no sentido Ayrton Senna, e da Rodovia Castelo Branco até a Rodovia dos Bandeirantes. Na pista local, a lentidão era da Ponte Atílio Fontana até a Freguesia do Ó.