Trânsito é intenso na descida para o Litoral

O motorista que segue pelo Sistema Anchieta Imigrantes já encontra tráfego intenso na descida para o litoral.

Segundo a Ecovias, que administra o sistema, o trânsito se concentra no Planalto e na descida da serra, mas não há pontos de lentidão.

A Operação Descida (7X3) já está em vigor desde as 9h30 deste sábado. As duas pistas da Anchieta, mais a sul da Imigrantes são as opções para descer o trecho de serra.

A Cônego Domênico e a Padre Manuel têm trânsito normal e são boas opções para os motoristas que seguem em direção à Baixada Santista.