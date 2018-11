O trânsito foi normalizado na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, as 11h30 desta segunda-feira, 27. Por volta das 7 horas, uma carreta tombou na via na região de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. O usuário chegou a enfrentar lentidão na altura do quilômetro 311. O acostamento ficou interditado e o tráfego fluiu pelas faixas 1 e 2. No sentido Curitiba, o tráfego seguiu sem problemas nesta manhã.