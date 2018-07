Trânsito em São Paulo começa a diminuir

São Paulo tinha 151 km de lentidão por volta das 19h30 desta sexta-feira. O número já estava menor em relação ao registrado meia hora antes. Algumas vias, porém, seguem bastante complicadas. Entre elas a Marginal Tietê, especialmente no sentido Ayrton Senna, cuja pista expressa tinha ainda 18 km de lentidão. O Corredor Norte-Sul seguia totalmente congestionado no sentido Santana, assim como a Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes. A expressa da Marginal Pinheiros tinha pouco mais de 7km no sentido Interlagos.

Entre as vias menores, tinham tráfego complicado a Avenida João Dias, sentido bairro, a Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, o Túnel Ayrton Senna II, o início da Rodovia Raposo Tavares e a Avenida Juscelino Kubitschek, sentido Pinheiros.