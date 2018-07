Trânsito fica abaixo da média na capital paulista na manhã desta quarta

São Paulo, 27 – A cidade de São Paulo tem trânsito abaixo da média na manhã desta quarta-feira, 27. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital paulista registrava, às 10h, 19 km de lentidão, o que representa 2,2% dos 868 km de vias monitoradas pela companhia.

No horário, o maior congestionamento estava na pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. Entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte da Cidade universitária havia 2,7 km de lentidão.

A Radial Leste, no sentido centro, também apresentava problemas da Avenida Álvaro Ramos até a Brasil com mais de 2 km de engarrafamento.

O Corredor norte-sul apresentava mais de 1,2 km de congestionamento no sentido Santana entre a Republica Árabe Síria até a Borges Lagoa.

Acidente no Rodoanel

A manhã desta quarta-feira, 27, foi marcada por graves acidentes. Dois caminhões colidiram no trecho oeste do Rodoanel, na altura do km 27, no sentido Caieiras, de quem vem da Régis Bittencourt.

Segundo a Viaoeste, concessionária que administra a via, uma vítima ficou presa às ferragens e o Corpo de Bombeiros está no local. O acidente aconteceu por volta das 8h30. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda de acordo com a concessionária, há lentidão do km 29 ao 27 e as faixas 3 e 4 estão bloqueadas.

Anchieta permanece interditada

A pista sentido capital da Rodovia Anchieta permanece bloqueada. Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela área, a pista está interditada para limpeza.

Mais cedo, por volta das 4h, um caminhão que transportava engradados de cerveja e barris de chope pegou fogo no km 48, trecho da Serra do Mar. Não houve feridos, mas segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, o caminhão ficou totalmente destruído.