A rodovia Régis Bittencourt registra, no sentido Curitiba, quatro quilômetros de lentidão, do km 345 ao km 349, região de Miracatu, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, o tráfego flui pelas faixas da esquerda e central, no km 33, região de Campina Grande do Sul, devido ao tombamento de uma carreta que transportava polietileno e que bloqueia a faixa da direita.