A Rodovia Régis Bittencourt registrava morosidade nos dois sentidos, por volta das 11 horas desta quinta-feira, 21, reflexo de uma colisão entre duas carretas que aconteceu nesta madrugada, em Miracatu, em São Paulo. No horário, a via tinha lentidão do km 349 ao km 344, sentido Curitiba. Havia filas também do km 373 ao km 369, no sentido São Paulo, ambos em Miracatu.