O trânsito começa a melhorar na Marginal Tietê. A pista expressa no sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Janio Quadros até a Ponte do Limão tem 7 km de lentidão.

A pista central, no mesmo sentido, da Milton Rodrigues até a Ponte do Limão, tem 2 km de morosidade.

A pista local, do Sambódromo até a Ponte do Limão, no sentido Castelo Branco, registra mais de 1 km de congestionamento.