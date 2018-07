Trânsito na Marginal Tietê segue complicado no sentido Castelo

O trânsito na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, segue complicado durante a tarde desta sexta-feira, 29. O congestionamento é reflexo das interdições feitas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por causa da Fórmula Indy, que acontece neste domingo, 1.

Por volta das 15h, a via registrava 9,8 quilômetros de lentidão em sua pista expressa, do Viaduto Imigrante Nordestino até a Ponte das Bandeiras. Na pista local, o tráfego lento se estendia da Ponte Aricanduva até a Rua Massinet Sorcinelli. Na pista central, havia congestionamento da Ponte Vila Guilherme até a Rua Prof. Milton Rodrigues, e da Ponte do Tatuapé até a Ponte Jânio Quadros.