Trânsito no Sistema Anchieta-Imigrantes é mais tranquilo no sentido Litoral Sul

Neste momento, há lentidão na Rodovia dos Imigrantes, na região de semáforos, em São Vicente, do km 60 ao 67. A pista norte da Anchieta, que opera sentido Baixada Santista, tem tráfego lento no trevo de Cubatão, do km 54 ao 55 – ambos devido ao excesso de veículos. A Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão na região de Praia Grande, do km 270 ao 292. A Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego normal nos dois sentidos.

Na última hora, 5.466 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 975 retornaram a São Paulo. Desde a 0h do dia 28, quando se iniciou a contagem de Ano Novo, 389.165 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista. A expectativa de tráfego da concessionária é de 480 a 680 mil veículos em direção ao litoral nesse feriado de Ano Novo, até as 23h 59 de 03 de janeiro.