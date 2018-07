Trânsito segue lento nas rodovias dos Sistema Anchieta-Imigrantes

Na Rodovia dos Imigrantes o trânsito segue lento, entre o km 23 e km 53. Na via Anchieta, lentidão no trecho de planalto, entre o km 25 ao km 32. As pistas norte e sul da Via Anchieta seguem como melhor opção no sentido litoral, pois não apresentam tráfego lento. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem tráfego lento do km 276 ao km 292.

Na última hora, 8.675 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 1.107 a São Paulo. Desde a 0 hora de hoje, quando se iniciou a contagem do feriado de Tiradentes e Páscoa, mais de 183 mil veículos já utilizaram o Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista.