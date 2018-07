A Rodovia Rio-Santos opera no sistema pare e siga em dois pontos da via, na tarde deste domingo, 24, e o trânsito flui alternadamente por uma das faixas. Quedas de barreiras interditaram totalmente a via desde 13h45. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os bloqueios ocorrem no km 151 e 159, em São Sebastião, no litoral. A Rio-Santos registrava trânsito carregado do km 214 ao 211, na região da Riviera de São Lourenço.