O trecho de serra da pista sul da via Anchieta foi totalmente interditado por conta de um engavetamento envolvendo três caminhões, no km 51 em Cubatão. O acidente deixou uma vítima com ferimentos graves que foi encaminhada ao PS Cubatão. Um dos caminhões envolvidos no acidente transportava etanol. O produto vazou na faixa.

Para possibilitar o tráfego em direção ao litoral, a Ecovias acaba de liberar o trecho de serra da pista norte, que estava bloqueada para obras.