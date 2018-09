Pela rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, lentidão entre os quilômetros 326 e 336, região de Juquitiba, e entre os quilômetros 346 e 351, trechos da Serra do Cafezal. No sentido São Paulo, há 6 mil metro de lentidão, entre os quilômetros 376 ao km 370, em Miracatu. Tudo em razão do excesso de veículos.