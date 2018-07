Três pontos de lentidão na Régis Bittencourt

A rodovia Régis Bittencourt apresentava, à 0h50 desta quarta-feira, 29, três pontos de lentidão entre Juquitiba (SP), primeira cidade após o término da Grande São Paulo, e Miracatu (SP), no Vale do Ribeira, em razão do excesso de veículos.

Dois dos trechos ruins são no sentido Curitiba (PR). O primeiro, entre os quilômetros 334 e 337, no acesso à Serra do Cafezal; o segundo, entre os quilômetros 343 e 351, já na Serra. O terceiro ponto de lentidão ocorre no sentido São Paulo, entre os quilômetros 374 e 370, em Miracatu.