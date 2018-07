Túnel Jânio Quadros está fechado para obras até as 15 hs

A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pelo região do Túnel Presidente Jânio Quadros. A via estará totalmente bloqueada das 14h00 às 15h00 de hoje (16/08), no sentido único (bairro), para serviços de manutenção na viga de sacrifício, que fica instalada na entrada do túnel.

Os motoristas com destino à Avenida Lineu de Paula Machado, deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Avenida das Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás e Avenida Lineu de Paula Machado.

Já os motoristas com destino à Avenida Engenheiro Oscar Americano, deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Avenida das Nações Unidas, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás, Praça Professor Américo de Moura e Avenida Engenheiro Oscar Americano.