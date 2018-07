Às 6h15 desta manhã de terça-feira, 16, o congestionamento era de 2 km na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra entre os quilômetros 116 e 118, região de Taubaté, no Vale do Paraíba, em razão de uma colisão traseira entre um caminhão e um ônibus de viagem ocorrida às 4h45. Uma das duas faixas de rolamento ainda está bloqueada. O motorista do caminhão foi levado, com ferimentos moderados, para o Hospital Geral de Taubaté.