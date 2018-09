Vários acidentes interditam trechos da Régis Bittencourt, nos dois sentidos

Há 3 kms de lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 346 ao km 343, na região de Miracatu, reflexo de um bloqueio devido a um acidente entre duas carretas e um ônibus. Ainda nesta pista, a faixa da direita e acostamento estão bloqueados, no km 478, na região de Jacupiranga, devido a um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta. O tráfego flui pela faixa da esquerda e não há lentidão.

No sentido Curitiba, a faixa da direita e o acostamento estão bloqueados no km 457, na região de Registro, devido a um acidente com uma carreta. O tráfego flui pela lentamente faixa da esquerda. Também no sentido Curitiba, há 7 km de morosidade, do km 336 ao km 343, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, reflexo do acidente entre duas carretas e um ônibus, na pista sentido contrário.