Vários pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes

O Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema de subida 2 x 8, ainda apresenta vários pontos de lentidão nesta noite de domingo, 27, para quem viaja em direção à capital paulista.

Pela pista norte da Imigrantes, lentidão entre os quilômetros 43, na serra, e 27, no planalto. Pela pista sul, lentidão entre os quilômetros 42 e 40, no trecho final da serra, no acesso ao planalto. Pela rodovia Anchieta, lentidão entre os quilômetros 30 e 28, região do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo.