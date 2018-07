Velocidade reduzida passa a vigorar hoje no Corredor Norte-Sul

A partir desta segunda-feira, 18, a velocidade no Corredor Norte-Sul passa de 70 para 60 km/h. Os radares de velocidade já estão ajustados para autuar os veículos que desrespeitarem a nova regulamentação. A mudança na velocidade do eixo norte do corredor, formado pelas avenidas Luiz Dumont Villares, General Ataliba Leonel, General Pedro Leon Schneider, Santos Dumont, Tiradentes, Prestes Maia e Túnel Anhangabaú, tem como objetivo proporcionar maior segurança aos motoristas que circulam pelos 9,2 quilômetros dessas vias.