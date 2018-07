A Via Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo do km 13 até o fim do trecho de concessão, no km 10. Ainda na Anchieta, tráfego intenso de caminhões na pista sentido litoral, no trecho de serra, mas sem pontos de parada. O SAI opera em esquema normal 5×5. As pistas sul da Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes fazem a descida da serra, enquanto a subida é possível pelas pistas norte das duas rodovias.