Quem segue em direção ao litoral pela Via Anchieta encontra lentidão causada por excesso de veículos, no início do trecho de serra, do km 38 ao 40. SAI opera em esquema 5X3. A descida da serra é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pela pista sul da via Anchieta. A subida da serra é possível pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Motorista encontra boa visibilidade no SAI.