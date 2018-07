A Via Anchieta tem lentidão do km 30 ao km 28 da pista sentido São Paulo devido a obras que acontecem na região para alargamento da ponte. No trecho de serra da Anchieta, do km 40 ao km 55, o tráfego permanece intenso em ambos os sentidos, devido a excesso de caminhões. Tráfego lento também do km 13 ao km 10 na chegada a São Paulo, pela Anchieta, por excesso de veículos.