O motorista encontra tráfego lento na Via Anchieta, na chegada à capital, entre o km 13 ao km 10 e no sentido litoral, do km 51 ao km 55, devido excesso de veículos. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, o trânsito é lento entre o km 270 e km 268, sentido Cubatão, também por conta do excesso de veículos.