A Via Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo entre o km 13 ao 10, por excesso de veículos. Na chegada a Santos o excesso de caminhões deixa o trânsito lento no acesso à região portuária, entre o Km 64 e Km 65 da via Anchieta. Motorista não encontra problemas nas demais rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes (SAI). O tempo está encoberto no momento, mas com boa visibilidade.