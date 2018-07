Via Anchieta tem vários pontos de lentidão nos dois sentidos

A Via Anchieta tem vários pontos de lentidão devido a excesso de veículos. No sentido São Paulo, a via tem morosidade no acesso a São Bernardo do Campo, no km 23; no acesso ao bairro Piraporinha, do km 22 ao km 18, e na chegada à capital do km 15 ao km 10.

Tráfego lento, na pista sul da Anchieta do km 59 ao 60, na altura de Cubatão, devido a uma colisão no local. Por causa do acidente, o acesso para o viaduto 31 de Março está fechado. Na chegada a Santos pela Anchieta, o km 65 também apresenta lentidão.