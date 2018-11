Via Dutra congestionada em Guará e Caçapava

O motorista que trafegava pela rodovia Presidente Dutra à 0h35 desta quinta-feira, 23, encontrava dois trechos de congestionamento no sentido Rio na região do Vale do Paraíba, interior paulista.

Uma carreta virada em “L” no quilômetro 62, em Guaratinguetá, causava seis quilômetros de fila pois bloqueia toda a pista. À 0h30, o acostamento foi liberado para o tráfego.

Já o excesso de veículos era a causa dos três mil metros de lentidão entre os quilômetros 127 e 124 na região de Caçapava, segundo a concessionária NovaDutra.