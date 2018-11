Via Dutra congestionada em Lavrinhas

Às 6h45 desta manhã de sábado, 21, o motorista ainda enfrentava quatro mil metros de congestionamento na pista sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra na região de Lavrinhas, no Vale do Paraíba, próximo à divisa com o estado do Rio.

Segundo a concessionária NovaDutra, ambos os sentidos da rodovia ficaram parcialmente bloqueados das 4h05 às 6h20 no quilômetro 23 em razão do tombamento de um caminhão do tipo cegonha. Parte dos carros que eram transportados pelo caminhão caiu na pista contrária.

Um pessoa, em estado grave, foi encaminhada para a Santa Casa de Cruzeiro.