A pista sentido SP-RJ da Via Dutra apresentava, às 5h30 desta quarta-feira, 23, pelo menos 18 mil metros de congestionamento, do 134 ao 152, em São José dos Campos, em razão de um engavetamento ocorrido às 22h45 de ontem. A pista já foi liberada às 3h15, mas a fila de carros aumentou. Duas pessoas morreram carbonizadas no acidente.