Via Dutra e Régis Bittencourt com pontos de congestionamento

Pista sentido Curitiba(PR) da rodovia Régis Bittencourt com vários pontos de lentidão no trecho da Serra do Cafezal, região de Miracatu(SP), no Vale do Ribeira. Os dois principais estão entre os quilômetros 342 e 345 e entre os quilômetros 348 e 350.

Na pista sentido Rio da rodovia Presidente Dutra congestionamento de 3 mil metros a partir do quilômetro 142, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba, em razão de acidente envolvendo moto e veículo de passeio. Pista liberada.

Demais principais estradas estaduais e federais dentro do estado de São Paulo apresentam tráfego bom e sem registro de acidentes graves nesta manhã de sábado, 21. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5.