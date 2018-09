Via Dutra liberada por completo às 3h40 desta madrugada de quinta-feira, 31, na região de Lavrinhas (SP), no Vale do Paraíba.

Às 5 horas, ainda havia 2 mil metros de lentidão na pista sentido SP, entre os quilômetros 20 e 22, onde, à 1h30, uma carreta transportando tubos de aço bateu contra a mureta central e espalhou a carga na pista sentido capital paulista.