A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 22 ao 20, na região de Guarulhos, sentido São Paulo, por excesso de veículos. Em direção ao Interior, o trânsito segue normal. Na Rodovia Carvalho Pinto, o motorista reduz a velocidade entre os kms 86 e 96, entre Jacareí e São José dos Campos, sentido Interior, por cauda da Volta Ciclística de São Paulo 2010. No momento, o pelotão do evento trafega na altura do km 96 da rodovia.