O congestionamento em São Paulo já começa a diminuir. Agora, são 15 quilômetros de filas, seis deles concentrados na zona sul, de acordo com a CET. A Avenida Ibirapuera contribui com 2,4 quilômetros desse índice, a partir da travessa da Rua Pedro de Toledo, no sentido bairro. No sentido centro, o trânsito flui bem.