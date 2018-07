A diferença entre meninos e homens

Daniel Fernandes

Recentemente um amigo meu encheu o peito para bradar a quem quisesse ouvir: ‘essa é a diferença entre homens e meninos’. Ele estava com um embrulho de plástico – – lacrado – com 50 pacotinhos de figurinhas da Copa do Mundo da África do Sul. Para quem estava em Marte nos últimos dois meses, cada pacotinho traz cinco cromos, totalizando 250 cromos.

Ele estava comemorando o fato de agora ter dinheiro para comprar quantas figurinhas quisesse, na hora que desejasse e na banca que escolhesse. Bem diferente da época em que éramos – eu e ele – meninos que dependiam dos pais para comprar as figurinhas dos álbuns do mundial da Itália, por exemplo. Eram poucos pacotes por semana e tínhamos de agir no mercado paralelo dos pátios dos colégios para completar os álbuns.

Ser bom no bafo era fundamental. Assim como saber negociar. Um símbolo de uma confederação valia duas ou três figurinhas de jogadores de outras seleções. Jogadores do Brasil valiam mais. E ponto final. Eram essas as regras: adapte-se ou morra!

O tempo passou e os meninos se transformaram em homens com emprego, carro, prestação do apartamento para pagar, responsabilidades, responsabilidades e responsabilidades. Adapte-se ou morra!

Mas pelo que eu percebi nas últimas semanas, esses homens viraram crianças novamente. Só não vi ninguém ‘batendo bafo’.

A diferença, como meu amigo observou, é que não há como voltar atrás. Já não somos mais meninos, e por isso, gastamos dinheiro como loucos em figurinhas para colar em um álbum que certamente vou esquecer em algum armário ou gaveta do meu apartamento.

Pelas contas que eu fiz, foram R$ 95 exatamente. O Glauco, o cara da frase sobre homens e meninos, gastou bem mais: R$ 300. “Mas eu completei dois álbuns”, ele me disse, ainda hoje. O Gabriel, outro amigo, gastou um pouco menos: R$ 75 e já está quase completando o seu também.

Tem gente que pode argumentar que foi dinheiro jogado fora. Mas sou solteiro e sem filhos, lembrem-se sempre disso.

E quando não há um cano estourado no banheiro, uma geladeira com a borracha isolante velha, um carro na oficina porque um motorista resolveu ignorar o sinal vermelho, ou um computador que não funciona mais, sobra dinheiro para as coisas boas da vida, como voltar ao passado e esquecer os problemas pelo menos naquela meia-hora que você usa para colar as últimas trinta figurinhas que faltavam e poder dizer para você mesmo: “Eu completei o álbum da Copa”.