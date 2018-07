A minha inflação está controlada. E a sua?

Daniel Fernandes

A inflação – o medo dela, na verdade – voltou a ser assunto em 2010. A economia vai crescer com força e, como consequência, pode trazer de volta o aumento dos preços para o consumidor. Isso não significa descontrole de preços. Portanto, não há motivo para alarmismo. Mas que a inflação deve ser maior neste ano, isso deve.

Mesmo assim, eu não tenho motivo nenhum para me preocupar.

Fiz um exercício curioso. Separei no site do Dieese, que mede a inflação por meio do Índice do Custo de Vida (ICV) na capital, 22 produtos que costumo comprar com frequência quando vou ao supermercado.

A boa notícia, para mim, é claro, é que nos últimos doze meses – entre maio de 2009 e abril de 2010 – apenas quatro desses produtos registraram aumentos superiores ao índice geral de inflação, que ficou em 5,69%.

Os vilões do meu orçamento são:

Atum em lata: aumento de 9,35%

Queijo mussarela: 7,32%

Molho de tomate: 5,97%

Coca-cola: 6,02%

Fazer esse exercício na internet, ou então ficar atento e pesquisar os preços na vida real, dentro dos supermercados, pode ser bem interessante para saber o que aperta nosso orçamento. E quais produtos estão caros e podem, portanto, ser substituídos por outros mais baratos.

Experimente!

Para começar, clique aqui.