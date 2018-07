A pior segunda-feira de todas começa no domingo

A coisa funciona assim. Não importa se você desliga o rádio e a televisão e fica com os fones de ouvido – com o volume bem alto – enfiados nas orelhas. O jogo termina. E você logo é informado sobre o resultado do jogo do seu time. No caso de ontem, uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians. Chegam e-mails e mais e-mails. Chegam mensagem ‘agradáveis’ no celular.

Mas as últimas derrotas do meu time, as mais doídas como as de ontem, por exemplo, não vão me impedir de comprar um pacote de TV por assinatura. Já quero isso faz tempo. E quero para poder assistir a todos os jogos do mundo (risos). E nenhuma derrota, mesmo a mais doída, vai me impedir de ficar achando que eu estou em débito com o time quando não consigo ir ao estádio….porque eu estou trabalhando.

Gastamos em ingressos, em camisas, em bonés, em adesivos, em tudo que tem a ver com o nosso time. E é o tipo de gastos que não ligamos – aliás, deveria estar na cesta básica (risos).

Por que ter paixão pelas coisas é estranho. Mas é intenso. Como disse NIck Hornby, não tem jeito, em dia de jogo grande a coisa toda está lá em algum lugar, pronta para explodir.

Abaixo, a resposta a um dos quinhentos e-mails que eu recebi desde a derrota de ontem:

“Dá última vez que o Corinthians ganhou a Libertadores……….

Ah, o Corinthians nunca ganhou a Libertadores!

Vamos lá então:

Dá última vez que o Corinthians ganhou o Mundial……….

Ah, o Corinthians nunca ganhou o Mundial!

Espera um pouco, deixa eu me esforçar

Na época em que o Corinthians não tinha um estádio……

Xiiiiiiiiii, o Corinthians não tem estádio até hoje.

Falando sério: o São Paulo levou um sacode de bola do Corinthians. Tudo bem. Faz parte. Também estamos a ‘trocentos’ anos sem vencer o Corinthians. Não importa. O São Paulo vai continuar gigantesco. É difícil dizer o que se sente quando se torce para um time assim, cheio de história, ídolos e conquistas importantes – não preciso lembrar vocês. Mais do que isso: pode até cair para a segunda divisão e vai continuar gigante, espetacular e um dos grandes da América do Sul. Se cair, voltamos. Um dia, voltamos a ganhar do Corinthians. Um dia, conquistamos de novo a Libertadores e o Mundial. Mais um Brasileiro, etc. O São Paulo é assim, acostumado a ser gigante. Fase ruim passa, ficam os títulos para sempre na nossa memória.

Bom dia Pedro Rocha, Telê, Raí, Lugano, Pita, Silas, Muller e Careca. Bom dia Bauer, Rui e Noronha. Bom dia Leônidas da Silva e Mineiro. Bom dia Rogério Ceni, Zetti e Leonardo. Bom dia Ronaldão. E Ronaldo Luis. Bom dia Cerezzo, Falcão e Gérson. Bom dia Chicão, Valdir Perez………

Bom dia tricampeões da América e do Mundo.

Bom dia a todos, são-paulinos ou não!!!!”