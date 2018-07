Alice no País das Filas

Daniel Fernandes

Recentemente, vi pela primeira vez um filme no cultuado IMAX 3D do Shopping Bourbon de São Paulo. No shopping mais lotado de São Paulo – seria mesmo? Alguém confirma? -, não seria de se estranhar que a sessão estivesse…lotada. Mas como a compra, no meu caso, foi feita pela internet e com a reserva do lugar determinada na mesma compra, marquei de chegar em cima da hora de exibição do Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton.

Mas a realidade fantástica da história, ampliada pelo modo como Tim a filmou e pelos recursos tecnológicos do 3D começaram muito antes, com uma inexplicável e tridimensional fila quilométrica na porta da sala. Fiquei ao lado da fila, olhando para as pessoas e tentando imaginar os motivos da fila. Será que não há óculos suficientes – o acessório é indispensável para a ‘experiência’ do 3D? Será que haverá brindes e prêmios para os primeiros que entrarem na sala de cinema? Uma foto ao lado e um beijinho de despedida da Helena Bonham Carter? Ou um convite para uma noitada ao lado do Johnny Depp?

Nada disso.

Esperei a fila terminar e eu e minha namorada entramos no cinema. As pessoas estavam se acomodando e os nossos lugares estavam lá, vazios, a nossa espera. E tirando o inconveniente de uma criança que não parava de chutar minha cadeira – quem leva uma criança para assistir um filme em 3D não pode ser um bom pai – tudo transcorreu normalmente.

Mas até agora não consegui entender os motivos da fila? Será mesmo que eu não sonhei com ela? Será que ela, de repente, não daria acesso à toca do coelho da Alice?

A questão é….

Agora, após Alice no País das Maravilhas, o IMAX está exibindo o mais novo filme do Shrek – Shrek Para Sempre. É o capítulo final, informa a breve sinopse publicada no site do shopping. Mas e a fila? Será que teve seu capítulo final na exibição do Alice? Difícil saber.

Para quem quiser assistir:

Shrek Para Sempre (O Capítulo Final)

Dublado: 13h20 – 15h30 – 17h40 – 19h50

Legendado: 22h