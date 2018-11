Bicicletas com descontos (O dia em que quebrei a cabeça!)

Quando eu tinha dez, talvez doze anos, a molecada lá da rua, na Vila Nova Jaguara, costumava apostar corrida com as suas potentes bicicletas. Eu tinha uma Caloi Extra Light. O bacana daquela bicicleta eram os pneus, pintados de azul. Era leve e style demais aquela bicicleta.

A corrida era de arrancada. Ou seja, cerca de dez moleques se posicionavam com suas bicicletas no topo da rua e desciam em alta velocidade. Ganhava quem chegava primeiro a casa do Jabá, localizada no finalzinho da rua, no fim da descida.

Pois bem. O meu maior rival daqueles tempos era um menino chamado Alexandre. E se eu tinha uma Caloi Extra Light, ele tinha uma BMX amarela e preta. Se você quisesse ter alguma chance nas corridas de rua, acredite, precisaria ter um desses dois modelos. Ou uma Caloi 10. Mas ela era cara demais para botar para arrebentar no asfalto.

Acontece que não importava muito no meu caso qual era a bicicleta. Eu sempre perdia para o Alê. Sempre. Ele era tipo o rei das bicicletas. E no único dia que eu poderia ganhar, que eu tinha condições reais de vencer pela primeira vez, peguei uma pedra pelo caminho e me espatifei no asfalto. Quem viu o acidente disse que eu poderia ter morrido. Talvez seja um exagero. Mas acontece que eu levei uns bons sete pontos na cabeça – e muitos dizem que o meu equilíbrio tibetano vem daí (risos).

Seja como for, desde aquele acidente, meu entusiasmo por bicicletas decaiu consideravelmente. Mesmo assim, olhando os sites de compras virtuais nesta manhã chuvosa de terça-feira, encontrei boa variedade de bicicletas à venda com descontos. Me deu até vontade de comprar uma e desafiar o Alê (sei lá se ele anda de bicicleta hoje em dia) para uma nova competição mano a mano na rua de casa.

Abaixo, as ofertas:

Carrefour

Bicicleta aro 26 “full suspension” com 18 marchas, suspensão de aço carbono da Track & Bickes

De R$ 499

Por R$ 378

Desconto de 24,24%

Bicicleta Poti Barra Forte da Caloi aro 26

De R$ 499

Por R$ 449

Desconto de 10%

Americanas

Bicicleta aro 20 Preta Caloi

De R$ 339

Por R$ 299,90

Desconto de 11,53%

Magazine Luiza

Bicicleta Spped Caloi 10 com quadro de alumínio e 12 marchas

De R$ 1.099

Por R$ 799

Desconto de 27,29%

Submarino

Bicicleta Mountain Bike Caloi SK 2010 aro 26

De R$ 859,90

Por R$ 699

Desconto de 18,71%

Como é bacana o esporte….



E esse filme, por acaso, é sensacional