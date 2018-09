Depois da meia-noite com o Profeta e o Maldito

Se você quer economizar, você pode ficar dentro de casa sem gastar dinheiro – com restaurante, com bar, com gasolina, etc, etc, etc. Mas se você quiser gastar um pouquinho e ter alguma diversão, alugar filmes é a melhor opção. Pelo menos no meu caso.

Pode-se argumentar que o cinema é mais bacana (é mesmo!). E pode se argumentar que você não precisa sequer gastar dinheiro com o aluguel dos filmes, afinal, eles estão disponíveis para download na internet. Como as músicas. Digamos que no primeiro caso, as filas e a falta de educação das pessoas no cinema aos sábados é demais para uma pessoas como eu. No segundo caso, prefiro pagar pela minha diversão. Simples assim.

Acontece que quando você mora sozinho pode fazer da sua casa um cinema. Você pode assistir sem interrupção – basta desligar o celular – aos filmes. E pode colocar a televisão no volume que desejar. E no meu caso, isso significa TV BEM ALTA!!!!

Não precisa dizer que esses prazeres não me eram permitidos quando morava com os meus pais e precisava, para começo de conversa, dividir a televisão com eles e a minha irmã.

Daí, que eu criei uma regra que vale até hoje, mesmo eu morando sozinho. Filmes, só depois da meia-noite. Até criei um blog uma vez – que já foi efetivamente deletado – para comentar os filmes que assisti nas madrugadas. Principalmente naquela época em que entrava no trabalho mais a tarde e não de madrugada (risos).

Bom, acontece que esse fim de semana repeti a dose. Por falta de dinheiro e por necessidade de me atualizar em relação aos filmes E posso indicar a vocês – se é que a minha opinião vale de alguma coisa – dois filmes bem interessantes. O primeiro se chama ‘Profeta’. E se você gostou de ‘Os Bons Companheiros’, precisa assistir essa versão da marginalidade na França de hoje. A transformação do protagonista em um gênio do mal – sem que ele perca a sensibilidade é demais!

Assim como um filme inglês chamado ‘Maldito Futebol Clube’. Esse aí, para quem gosta de futebol, é espetacular. Ele nos apresenta a história real de um treinador inglês que levou o Derby County ao título da primeira divisão inglesa e que depois fracassaria no comando de uma das potências da época, o Leeds United. E depois ele retomaria o sucesso, mas aí já é contar muito mais do que deveria a respeito do filme.

E qualquer semelhança do treinador protagonista do filme com os nossos trienadores tupiniquins, arrisco, não é apenas uma coincidência!!!!!

Se é que blogs servem para dar dicas a alguém, ficam essas duas. Vejam esses dois filmes. De preferência, depois da meia-noite.